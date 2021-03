Dólar tem segundo dia de queda e vai a R$ 5,658

O dólar comercial fechou a tarde desta quinta-feira (4) em queda de 0,11% ante o real, cotado a R$ 5,658 na venda, freando a queda do começo do dia, quando chegou a cair cerca de 1%. Foi o segundo dia seguido de queda do dólar ante o real.

A queda do dólar refletiu, em partes, a reação positiva dos investidores à aprovação em primeiro turno pelo Senado da PEC Emergencial, que, além de estabelecer condições para a concessão do auxílio emergencial, traz gatilhos fiscais.

Já o Ibovespa, principal índice acionário da B3, a bolsa brasileira, operava em alta durante o pregão desta quinta-feira (4). Por volta das 17h (Brasília), os ganhos eram de 1,02%, aos 112.315 pontos.

Maiores altas HGTX3.SA +7,4% R$ 15,82 RAIL3.SA +6,65% R$ 19,72 CSAN3.SA +6,23% R$ 86,99 BRDT3.SA +6,11% R$ 20,16 TAEE11.SA +5,2% R$ 32,35

Maiores baixas GOLL4.SA -5,56% R$ 19,36 WEGE3.SA -5,16% R$ 73,03 HAPV3.SA -4,09% R$ 15,49 BRAP4.SA -3,87% R$ 62,31 USIM5.SA -3,7% R$ 16,68