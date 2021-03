Câmara aprova Procuradoria para assuntos que envolvam a pauta feminina

Os vereadores da Câmara Municipal aprovaram, na sessão ordinária desta quinta-feira (04), o projeto de Lei que prevê a criação da procuradoria da mulher na Casa. A proposta foi apresentada pela vereadora Camila Jara (PT), que também assume a chefia do grupo.

Com referência em Brasília, a nova frente de trabalho terá a função de analisar todas as propostas que envolvam a pauta feminina. Além da ampliação do debate sobre políticas públicas, a Procuradoria vai receber denúncias e cobrar resoluções até mesmo na esfera criminal. Projetos de Leis protocolados na Câmara que que tenham interferência direta ou indireta na vida das mulheres passarão pelo crivo do grupo.

“A gente vai conseguir ter um auxiliar de políticas públicas, uma pessoa do jurídico para dar parecer aos projetos de lei e, também, poder cobrar e pensar políticas públicas em conjunto com as secretarias”, explica Camila Jara, única mulher entre os 29 vereadores de Campo Grande.

(Com informações CMCG)