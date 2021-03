3º Batalhão da PM de Dourados apreende mais de 1,3 t de drogas

O trabalho das equipes operacionais do 3º Batalhão da Polícia Militar e da ALI (Agência Local de Inteligência) , tirou de circulação aproximadamente 1.350 quilos de drogas nos dois primeiros meses do ano de 2021. As apreensões causou um prejuízo de aproximadamente 3 milhões de reais aos narcotraficantes locais e da fronteira com o Paraguai.

As ações desenvolvidas pela Força Tática, GETAM e GOC (Grupo de Operações com Cães), desencadeadas por informações precisas da ALI (Agência Local de Inteligência), desmantelaram ações de traficantes na região de Dourados e ainda retiraram grande quantidade de drogas de circulação no início do ano de 2021.

No total foram apreendidos 1345 quilos de maconha, 3,8 quilos de haxixe, 70 gramas de cocaína, 25 gramas de pasta base de cocaína, além de 150 pacotes de cigarros. Veja mais.