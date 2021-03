Assassinos matam fazendeiro a sangue frio na fronteira

Em Santa Fé, localizada no Paraguai, mais precisamente na Colônia Nova Esperança em Yby Yaú, Departamento de Concepcion, a 112 quilômetros de Ponta Porã, uma dupla em um carro branco chegaram até o local e assassinaram a sangue frio, o fazendeiro Rivaldo Aparecido de Oliveira, de 66 anos.

De acordo com informações, a dupla chegou, o motorista ficou no carro e um dos assassinos desceu, entrou na casa e perguntou à esposa da vítima sobre seu marido, que estava no quarto. O homem foi até o cômodo da casa e executou o brasileiro que morreu instantaneamente. Logo após, o pistoleiro saiu correndo, entrou no carro e desapareceram.

A Polícia Nacional do Paraguai está investigando o caso e os dois suspeitos pelo crime estão sendo procurados. Ainda não há pistas dele e nem a motivação do crime.

(Com informações do Itamar Buzzatta)