São Paulo acerta com lateral direito do Cruzeiro até 2024

O São Paulo acertou a contratação do lateral direito Luis Orejuela em definitivo na tarde desta quarta-feira (3). O acordo foi costurado até o fim de 2024 e envolve apenas compensação financeira. Não será cedido nem um atleta sequer ao Cruzeiro, antigo clube do atleta, no mercado da bola.

O Tricolor paulista compra 50% dos direitos econômicos do jogador de 25 anos. O restante (outros 50%) seguirá preso ao Ajax, da Holanda. O colombiano é esperado no Morumbi ainda esta semana para realizar exames médicos e assinar o novo vínculo.

(Com informações: Uol Esportes)