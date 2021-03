Posto de gasolina é penalizado após denúncias de preços abusivos

No norte de Campo Grande, um posto de combustíveis localizado na rua Yokohama, região do Jardim Panamá, foi denunciado por consumidores que suspeitaram do aumento nos preços da gasolina três vezes em um só dia.

Em relação ao etanol, o posto teve os lucros aumentado em mais que o dobro. Ficou constatado que terça-feira (2), a margem era de R$ 0,21 e que nesta quarta-feira (3) esse valor passou para R$ 0,47. Já, na comercialização da gasolina o margem na segunda-feira era de R$ 0,39 e hoje atingia R$ 0,55.

O Procon Estadual se deslocou até o endereço e, além dos aumentos abusivos detectou que o estabelecimento não dispunha de placas que exibissem os preços dos combustíveis para orientação dos consumidores.

Com a constatação das irregularidades, o estabelecimento foi autuado e deverá, além de ter de dar explicações ao Procon Estadual, sofrer sanção de multas após avaliação da anormalidade pelo setor jurídico do órgão de defesa do consumidor.