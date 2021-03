“MITO” Morre Cel Adib, lenda da segurança pública nas fronteiras

Internado em estado grave no Hospital da Unimed em Campo Grande, o ex-comandante do antigo GOF deixa saudades aos seus 91 anos.

Faleceu no início da noite desta quarta-feira (03), em Campo Grande, o lendário coronel da reserva Adib Massad. Informações sobre sua morte ainda não foram divulgadas pelos familiares.

Coronel Adib tornou-se uma lenda viva ao restaurar a ordem pública e reduzir a criminalidade na região de fronteira com o Paraguai no comando do antigo GOF (Grupo de Operações de Fronteira), hoje DOF (Departamento de Operações de Fronteira), em Dourados, na década de 1990.

Iniciou carreira como oficial da Polícia Militar de Mato Grosso em 1953, assumindo, três anos depois, o cargo de delegado na cidade natal, Cáceres. Mesma função desempenhada em Poxoréu, Rondonópolis e Dom Aquino, no Norte do Estado, e em Jardim, Paranaíba e Porto Murtinho, ao Sul.

Autoridades se manifestaram sobre a perda e nomes como o Governador Reinaldo Azambuja, aparecem em homenagens ao grande homem que o Coronel foi em vida. “Foi um exemplo como militar e como cidadão”, disse Reinaldo Azambuja.

O jornal O Estado Online lamenta e deseja as condolências a toda a família e amigos.

(Com informações Governo do Estado de MS)