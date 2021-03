Jovem é preso após furtar estabelecimento da Bandeirantes

Na madrugada desta quarta-feira, Gabriel dos Santos Garcia, vulgo ”Coquito”, 22, foi preso após invadir um restaurante por volta de 3h e levar uma motocicleta, um climatizador e um aparelho celular no estabelecimento localizado na Avenida Bandeirantes.

Segundo boletim de ocorrência, o sócio proprietário do restaurante narrou que teria acabado de chegar no estabelecimento com sua mãe e percebeu o arrombamento. Aos policiais, a vítima disse que estava com a localização do aparelho celular.

Sem seguida os policiais localizaram o aparelho e abordaram o rapaz admitiu ser o autor do furto, mas depois negou. Entretanto, o caso foi registrado como furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.