Homem é encontrado morto na Capital com marca de tiro na nuca

O cadáver de um homem com aproximadamente 45 anos foi encontrado com marca de perfuração na nuca, nesta quarta-feira (03), no bairro São Francisco, em Campo Grande. A polícia investiga a causa da morte e a identidade da vítima.

Conforme informações do boletim de ocorrência, por volta das 6h da manhã, a guarnição da polícia militar se deslocou até a rua Engenheiro Frontin, há 300 metros da rodovia, onde o homem foi encontrado. O corpo do desconhecido apresentava marca de perfuração na nuca, com saída na testa, além de hematomas na região do abdômen e nas costas.

Em primeira análise, os policiais não localizaram cicatrizes ou tatuagens que pudessem identificar a identidade da vítima. O corpo irá passar por exame necropapiloscópico para identificação. O caso foi registrado como morte a esclarecer e homicídio simples.

