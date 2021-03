Fluminense manifesta interesse em contratar Willian

Classificado para a Libertadores depois de oito anos, o Fluminense já começou a se movimentar no mercado da bola em busca de reforços. Um dos alvos do Tricolor carioca é o atacante Willian, do Palmeiras.

A contratação teria sido indicada pelo técnico Roger Machado, que trabalhou com o jogador de 34 anos em 2018, pelo Alviverde. O pedido de Roger agradou a diretoria do Flu, que busca um reforço com experiência em Libertadores e poder de decisão em jogos grandes.

Além do clube das Laranjeiras, outras 10 equipes também demonstraram interesse no atleta. Por não ser titular absoluto no Verdão e já estar caminhando para o fim da carreira, Willian é considerado como uma contratação possível. O contrato com o Alviverde é válido até dezembro de 2021, mas não foi conversado nada sobre assinar um pré-contrato.

(Com informações Uol com Gazeta Esportiva)