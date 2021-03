Após subir 1%, dólar fecha cotado a R$ 5,664

Após chegar a subir cerca de 1%, o dólar comercial fechou a quarta-feira (3) em queda de 0,03% ante o real, cotado a R$ 5,664 na venda. Já o Ibovespa caía 0,23%, a 111.278,38 pontos às 17:22 (Brasília). Na máxima, chegou a 112.398,24 pontos, em alta de 0,77%, após recuar 3,6% no pior momento mais cedo.

Agentes do mercado passaram o dia tenso, à medida que investidores reagiam a dados sobre o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil e aguardavam a votação da PEC Emergencial.

Já o PIB doméstico registrou contração de 4,1% em 2020, sob o impacto das medidas de contenção ao coronavírus e após três anos de ganhos, com a atividade no ritmo mais fraco desde o início da série iniciada em 1996.

O Ibovespa saiu de uma queda de mais de 3% e chegou a virar para o terreno positivo após o presidente da Câmara, Arthur Lira, descartar a possibilidade de retirar o Bolsa Família do teto de gastos – preocupação que pesou no mercado ao longo do pregão.

(Com informações: MoneyTimes com Uol Economia)