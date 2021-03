Polícia prende jovens traficantes no Tiradentes e Jardim Monumento

Drogas foram descobertas em pacotes enviados aos Correios

Durante realização da Operação Ômega, policiais civis da Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) interceptaram o tráfico de drogas em dois pontos de Campo Grande, resultando na prisão de um jovem, de 23 anos, e apreensão de um adolescente, de 17 anos.

A primeira prisão aconteceu na manhã de segunda-feira (1), após o setor de segurança dos Correios denunciarem 521 micropontos de LSD, 302 comprimidos de ectasy, 16 porções e dois pés de maconha, além de dinheiro e balanças de precisão.

Em depoimento na delegacia, o suspeito disse que já fazia a comercialização de ecstasy e LSD há pelo menos três anos, e que seus fornecedores eram de várias partes do país, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Recife e Rio Grande do Sul. Os pedidos eram feitos por telefone e entregues através dos Correios.

No mesmo dia os policiais apreenderam um adolescente no fim da tarde, após receberem denúncias sobre tráfico de drogas no Jardim Monumento, região sul de Campo Grande. A ação resultou na apreensão de 44 porções de pasta-base de cocaína, três porções de maconha e mais de R$ 3 mil em dinheiro trocado, o que mostra o grande movimento de tráfico cometido pelo adolescente.