Idosos entre 79 e 78 anos serão imunizados a partir de hoje

A prefeitura da Capital começa a vacinar contra a COVID-19 hoje (2) e amanhã (3) os idosos com 79 e 78 anos. Conforme o calendário estabelecido pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública), a imunização vai ocorrer nas 55 unidades de saúde e no drive-thru no Parque Ayrton Senna, no bairro Aero Rancho.

A expectativa é de vacinar 4,3 mil pessoas nessa faixa etária. Paralelamente a isso, os idosos com mais de 90 anos continuam recebendo a segunda dose. Hoje, é a vez de pessoas com 98, 97 e 96 anos receberem a segunda dose da vacina.

A Sesau alerta que é importante que os idosos, que fazem parte dos grupos que devem receber a primeira dose, façam o cadastro no sistema de identificação prévia pelo site. A prefeitura também abriu ontem (1º) o cadastro para vacinação contra a COVID-19 de pessoas com mais de 18 anos que são acamadas por causa de lesões medulares graves.

O paciente deve anexar o laudo médico que ateste a lesão para a conclusão do procedimento.

SERVIÇO: O cadastro deve ser feito no sistema de identificação prévia vacina.campogrande.ms.gov. br. Os postos de saúde que estão atendendo os idosos de 79 e 78 anos podem ser conferidos na página da prefeitura da Capital.

Texto: Mariana Ostemberg