Corinthians tem suspeita de surto de covid e cogita adiar clássico

O departamento de futebol do Corinthians passa por uma suspeita de surto de covid-19. Nesta terça-feira (2), o clube recebeu os exames com um número altíssimo de resultados positivos para o vírus. O Timão já comunicou a Federação Paulista de Futebol do ocorrido e cogita pedir o adiamento do clássico com o Palmeiras, quarta-feira (3), na Neo Química Arena. O clube aguarda os resultados de uma segunda rodada de testes para se pronunciar oficialmente.

A quantidade de resultados positivos não foi divulgada, mas o número é considerado o suficiente para ter que jogar o Dérbi com praticamente uma equipe inteira da categoria de base. Além de jogadores, funcionários que trabalham no CT Joaquim Grava e membros da comissão técnica testaram positivo para covid-19 e teriam de ser isolados imediatamente.

A Federação Paulista está ciente do caso e, assim como o Corinthians, também aguarda o resultado da segunda rodada de exames para tomar uma decisão. Caso o resultado se mantenha, o clube do Parque São Jorge entende que não é possível entrar em campo para enfrentar o Palmeiras pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

Oficialmente, o único jogador do elenco do Corinthians que está infectado pelo vírus é o meia-atacante Vitinho, recém-promovido das categorias de base. O jogador testou positivo na semana passada, foi cortado da viagem para Bragança Paulista no fim de semana, e cumpre isolamento social monitorado pelos médicos do clube.

