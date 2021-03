Paraguaio é executado próximo ao aeroporto de Ponta Porã

O paraguaio Thiago Caetano Roth, 36, foi executado na segunda-feira (1) com quatro tiros na cabeça numa rua de terra nos fundos do Aeroporto Internacional de Ponta Porã, na mesma região onde morava e trabalhava na cidade paraguaia de Zanja Pyta que faz divisa com o distrito de Sanga Puitã.

Segundo Ponta Porã Informa, o crime aconteceu na Rua Lic. Ricardi entre Coronel de la Cruz, no Bairro Florida. De acordo com informações, o crime foi praticado por uma dupla que estava numa moto.

Quando os policiais chegaram, a vítima já tinha sido socorrida ao Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, mas já chegou sem vida. Agora, os agentes buscam pistas mara prosseguirem com as investigações.

Ainda conforme o veículo de notícias, o rapaz era estudante e dependente químico. A linha internacional entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, no Paraguai, é marcada pela guerra entre quadrilhas de traficantes.