Brasil ultrapassa 7 milhões de vacinados com 1ª dose

O Brasil vacinou pelo menos 7.035.635 pessoas com a 1ª dose de imunizantes contra o coronavírus até as 16h45 (Brasília) desta terça-feira (2). Desses, 2.131.732 receberam a 2ª dose. Ao todo, foram 9.167.367 doses administradas no país.

O número de vacinados com a 1ª dose no país representa 3,3% da população brasileira. Os vacinados com as duas doses são 1,0%. A quantidade de pessoas que receberam a 2ª dose (2.131.732) equivale a 30% dos que tomaram a 1ª dose (7.035.635).

Mato Grosso do Sul

No Estado, 115.015 (4,1%) pessoas chegaram a tomar as primeiras doses disponíveis. Já a 2ª dose, 49.674 pessoas foram vacinadas.

(Com informações: Poder 360)