Mancini promete Corinthians diferente no clássico de quarta

Nem bem o Paulistão-2021 começou e o Corinthians já tem um baita desafio na segunda rodada da fase de grupos da competição: o Palmeiras, rival para o qual sofreu uma goleada por 4 a 0 no Brasileirão-2020, no Allianz Parque. Aquele jogou deixou marcas profundas no elenco corintiano, mas Vagner Mancini prometeu uma postura totalmente diferente para esta quarta-feira (3).

Em entrevista coletiva virtual no último domingo, o comandante do Timão garantiu que os preparativos para o Dérbi começaram logo depois do apito final do empate em 0 a 0 com o Red Bull Bragantino. Além disso, ele reconheceu que aquele atropelamento na casa do rival foi marcante e se depender do desejo e do trabalho dos envolvidos, aquilo não se repetirá.

”Não tenha dúvidas que foi um jogo que nos marcou bastante, foi um jogo em que a gente tinha uma ascensão interessante no campeonato, e ali a gente saiu extremamente chateado do jogo e nós temos agora uma nova oportunidade de enfrentar o Palmeiras, que é um rival, e nós vamos fazer de tudo para que seja uma história diferente. O jogo já começou agora, a partir do momento que acabou contra o Bragantino” comentou o treinador alvinegro.

A tendência é que o Palmeiras escale um time reserva para ir até a Neo Química Arena por conta das finais da Copa do Brasil. O clube alviverde, inclusive, chegou a pedir o adiamento do Dérbi para a FPP, mas o pedido foi negado. Para Mancini, não importa o time que o rival vai levar a campo, a obrigação do Corinthians segue sendo fazer um clássico diferente do anterior.

”Independentemente de qual equipe será escalada do outro lado, a gente tem a obrigação de fazer um jogo realmente diferente daquele” concluiu.

Corinthians e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h (em Brasília), na Neo Química Arena, pela segunda rodada da fase de grupos do Paulistão-2021. Atualmente o Timão tem um ponto, enquanto o Verdão ainda não estreou.

(Com informações: Lance!)