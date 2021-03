Lira diz que governo vai entregar 140 milhões de doses até maio

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse nesta segunda-feira (1) que o governo federal vai entregar 140 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 até maio deste ano.

De acordo com Lira, o assunto foi tratado em encontro na noite de domingo (28) que reuniu o presidente Jair Bolsonaro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e os ministros Eduardo Pazuello (Saúde), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) e Braga Netto (Casa Civil).

A previsão apresentada na reunião é que de 40 milhões a 50 milhões de pessoas estejam vacinadas antes do início de junho. E ainda, que todos os brasileiros acima de 60 anos e outros em situação de vulnerabilidade sejam vacinados até o final de maio.

O presidente da Câmara, no entanto, não detalhou o cronograma de recebimento das vacinas. Ele também não informou quais imunizantes serão oferecidos à população. No Brasil, estão sendo aplicadas as vacinas CoronaVac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, e a AstraZeneca/Oxford.

O grupo com mais mortos por covid-19 é o de brasileiros acima de 60 anos. Quando estiverem imunizados haverá menos mortes e menos lotação nos hospitais.

(Com informações: Poder360)