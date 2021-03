Inscrições para lista de espera do Prouni começam nesta segunda-feira

Interessados devem manifestar interesse somente até amanhã (02)

Candidatos não selecionados nas chamadas regulares do Programa Universidade para Todos (Prouni) devem, entre hoje (01) e amanhã (02), manifestar interesse em participar da lista de espera para as bolsas de estudo oferecidas pelo programa. Nesta etapa, ficam disponíveis todas as vagas que não foram preenchidas anteriormente.

Não é possível saber de antemão a quantidade de cursos de graduação disponíveis na lista de espera do Prouni, tendo em vista que esse número varia a cada edição. Os resultados serão divulgados aos poucos, conforme a disponibilidade de vagas. Por isso, o interessado deve acessar o sistema todos os dias, até o encerramento do período, para ver se foi contemplado.

É importante ficar atento à atualização dos dados no site do Prouni. O Ministério da Educação (MEC) não enviará mensagens informando sobre a aprovação. Caso seja pré-aprovado, o estudante deve se atentar ao prazo de apresentação da documentação exigida, como comprovantes de renda, identificação pessoal, endereço e escolaridade.



Quem pode participar da lista de espera do Prouni 2021.1

Estão aptos a participar da lista de espera todos os inscritos da edição 2021.1 do Prouni que não foram aprovados nas etapas anteriores. Além disso, o candidato deve ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 e obtiveram, pelo menos, 450 pontos na média das provas, sem ter zerado a redação. Também é necessário comprovar renda familiar bruta mensal de, no máximo, três salários mínimos por pessoa e não ter diploma de nível superior.

O Prouni abriu processo seletivo com 162.022 bolsas de estudo, parciais e integrais. As vagas são referentes ao primeiro semestre de 2021. Do total de vagas, 76.855 foram destinadas para bolsas integrais, que cobrem os valores totais das mensalidades durante todo o curso, e 85.167 para as bolsas parciais, que correspondem à metade dos valores das mensalidades.

(Com informações da assessoria)