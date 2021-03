Inscrições para Bolsão 2021 no Elite Rede de Ensino continuam abertas

As inscrições gratuitas para o Bolsão 2021, do Elite Rede de Ensino (Elite Mace e Elite Três Lagoas), seguem abertas e podem ser feitas pelo site. Em seguida, as unidades entram em contato a fim de agendar data e horário. Este ano, as avaliações são na modalidade presencial ou na on-line, de acordo com a escolha do responsável.

Estudantes de todas as séries podem participar do Bolsão que contempla descontos de 5% a 90% nas mensalidades de 2021. São tomadas todas as medidas de segurança exigidas pelos órgãos públicos para a realização das provas presenciais.

Na modalidade presencial, no Ensino Médio, Pré-Vestibular, Cursos preparatórios e Fundamental II (6º ao 9º ano) os estudantes realizam um exame com 13 questões de Matemática e 12 de Português. No Fundamental I, as crianças do 3º ao 5º ano fazem uma prova diagnóstica, com 8 questões de Matemática e 8 de Português. Para os que vão ingressar no 1º ou 2º ano, do Fundamental I, e na Educação Infantil, os responsáveis fazem agendamento a fim de conhecerem a estrutura e a metodologia da escola e também participam de uma entrevista.

Ao participar da prova de bolsas, o aluno pode estudar com desconto de até 90% nas mensalidades em uma escola que aprova nos concursos mais difíceis do país como UFMS, UFGD, EsPCEx e UNESP.

O DNA do colégio é transformar vidas por meio da educação através dos valores: amor, garra, foco e mérito. Para que essa missão seja praticada com êxito, o Elite atua a partir dos pilares pedagógicos: excelência acadêmica, sonho grande e cultura de estudo. E entende que transformar vidas é inspirar, gerar senso crítico, trabalhar as habilidades socioemocionais, formar cidadãos e, também, ser um grande aprovador nos concursos.

Sobre as aulas no ano letivo de 2021

Durante a pandemia, o Elite adota o modelo de ensino presencial e on-line. A novidade é que o modelo on-line conta com aulas ao vivo com o professor da turma. No presencial são realizados todos os protocolos de segurança solicitados pelos órgãos de segurança e saúde. Confira o edital.

