Defesa Civil alerta para risco de temporais até às 10h de terça-feira

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil emitiu na manhã desta segunda-feira (1°) alerta de chuvas intensas e pontuais para municípios que ficam nas regiões Centro, Norte, Sul e Leste de Mato Grosso do Sul. O aviso que pede para população evitar áreas alagadas vale até às 10h de terça-feira (2).

Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Camapuã, Campo Grande, Chapadão Do Sul, Coxim, Dourados, Ivinhema, Paranaíba, Ribas Do Rio Pardo e Três Lagoas estão entre os municípios que devem ser afetados pelas chuvas.

Elaborado com base em previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta diz que chuvas entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia podem ser registradas no Estado, acompanhadas de ventos intensos, entre 40 e 60 quilômetros por hora.

Em caso de rajadas de vento, a Defesa Civil pede: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é preciso evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.