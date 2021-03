Correios: Mais terminais são instalados para facilitar entregas

Em 2021, os Correios seguem ampliando o número de lockers instalados. Os armários inteligentes são mais uma alternativa que agrega conveniência e segurança na hora de receber encomendas. Após o lançamento do primeiro terminal, em outubro de 2020, no Paraná/DF, outros dois equipamentos foram instalados este ano na capital federal, em regiões de grande fluxo de pessoas: na agência Central de Brasília, com funcionamento 24h, e na região administrativa Vicente Pires, em parceria com a loja Home Center Castelo Forte.

No Rio de Janeiro, o novo canal de autoatendimento desembarcou em dezembro e, atualmente, o Estado conta com seis terminais em operação: na estação Central do Brasil, no Barra Shopping, nas agências Presidente Vargas, Central e Hannibal Porto e, também, em Niterói.

Os Correios continuam com o projeto de expansão do serviço em todo o país. Com o credenciamento de empresas e instalação de terminais próprios, a empresa vislumbra operar cerca de 100 lockers no Estado do RJ, 110 em São Paulo e 10 no Distrito Federal, até o final do primeiro semestre de 2021. Conforme a avaliação dos resultados obtidos pela solução, a expectativa é de que até dezembro de 2023 os Correios instalem 3 mil lockers em todo o Brasil. As informações sobre o credenciamento de empresas para a instalação de lockers estão disponíveis no site dos Correios.

Clientes aprovam o serviço

O inovador canal de autoatendimento dos Correios já está fazendo diferença na vida de muitos brasileiros. Instalado em locais públicos de fácil acesso, como metrôs e shoppings, o locker é a solução ideal para quem não pode estar em casa para receber encomendas, não possui porteiro em seu condomínio ou mora em áreas de restrição de entrega.

É o caso de Kleysane de Castro, que reside em Belford Roxo, na Baixada Fluminense (RJ). Em 2020, com a pandemia do novo coronavírus, ela, que já era adepta das compras online, passou a utilizar ainda mais o e-commerce para realizar compras. No entanto, por residir em uma área com restrição de entregas, a jovem tinha que pegar duas conduções diferentes até chegar ao Centro de Distribuição dos Correios mais próximo de sua casa para retirar os itens.

Ao sair do trabalho, Kleysane viu o locker dos Correios instalado na Central do Brasil, região central da capital fluminense. “Achei muito interessante e tirei uma foto do CEP impresso no terminal. O fato dos Correios serem uma empresa forte e conhecida no país, me passou segurança para testar a novidade”.

Após realizar a compra em uma loja online e direcionar a entrega para o locker, ela recebeu o SMS avisando que o objeto foi entregue e que tinha o prazo de três dias para buscar a sua encomenda. “Então, fui até a Central, optei por usar o QR Code e, em segundos, fiz a retirada. Com toda certeza vou usar o locker dos Correios mais vezes, pois é uma ótima alternativa para quem busca comodidade e deseja evitar filas e aglomerações. E sem pagar nada a mais por isso”, elogia.

As vantagens de escolher o locker dos Correios para receber suas encomendas são: rapidez e praticidade na retirada do objeto, utilizando código de acesso ou QR Code; segurança, pois os lockers estão instalados em lugares monitorados e, em tempos de pandemia, garantem ainda que as entregas ocorram sem contato físico.

O horário estendido de funcionamento é outro diferencial do serviço, pois os terminais podem funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana (respeitados os horários de funcionamento dos locais onde estarão instalados). E a cada nova compra online, o cliente pode escolher um locker diferente para receber as encomendas.

Como retirar a encomenda

Para utilizar o terminal de autoatendimento, os destinatários precisam se cadastrar no IdCorreios, por meio do site ou aplicativo Correios. No momento de realizar compras na internet ou para receber alguma postagem, é necessário indicar o CEP do locker (cada armário possui um CEP exclusivo), e o CPF ou CNPJ do destinatário, no campo “complemento” do endereço de destino.

Quando a encomenda for acondicionada em um dos compartimentos do locker, o destinatário receberá, por SMS ou pelo aplicativo dos Correios, uma notificação com o código de acesso. O cliente tem três dias para fazer a retirada da encomenda. Para isso, basta apresentar o código recebido ao terminal, que o armário libera o acesso ao compartimento onde está a encomenda. É um processo ágil, que dura segundos, e que não gera qualquer custo adicional aos destinatários, pois o acesso aos equipamentos é gratuito.

(Com informações da assessoria)