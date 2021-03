Bandido morre após tentar assaltar policial de folga em Três Lagoas

Uma tentativa de roubo terminou com a morte de Fábio Guerreiro Gonçalves, 17, após ele e um parceiro tentarem assaltar um policial militar da Força Tática de folga no último final de semana na zona Sul de Três Lagoas.

Segundo JP News, o militar seguia para sua residência no final da noite de sábado, quando foi abordado pela dupla que estava em uma moto, o garupa desceu e armado com uma garrucha anunciou o assalto. O piloto da moto fazendo menção de estar armado ficou na moto utilizada no crime(uma Titan 150 de cor vermelha, produto de furto).

Ao percebendo que sua vida estava em risco o militar reagiu a tiros, alvejando um dos criminosos que mesmo ferido ainda tentou correr, mas caiu alguns metros a frente. O militar deu voz de prisão ao segundo criminoso, mas o marginal conseguiu fugir pulando muros de residências vizinhas.

O policial pediu apoio de colegas de farda ao 2° BPM (Batalhão de Polícia Militar) e a uma viatura da Polícia Militar que estava na área do bairro Parque São Carlos, deslocou para o local e resgatou o autor para o Hospital Auxiliadora. O criminoso chegou a ser resgatado com vida mas morreu na emergência do Hospital Auxiliadora.