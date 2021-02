Prefeitura estuda nova concessão de estacionamento rotativo

A partir de março, a FlexPark dá início ao seu último ano de concessão, que teve início em março de 2002. Com a proximidade do fim, a prefeitura da Capital está estudando alternativas e uma delas é um novo pedido de licitação que cubra todo o município. Dessa forma, seria possível direcionar os recursos arrecadados para outras áreas, podendo, até mesmo, subsidiar o transporte coletivo.

De acordo com o titular da Agereg (Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande), Vinicius Leite, o novo modelo de concessão vai contar com a participação dos comerciantes. “No próximo ano, nós lançaremos uma nova licitação que possa abranger a cidade toda, atendendo de acordo com a demanda. Serão aquelas áreas mais comerciais da cidade e se dará através dos pedidos dos comerciantes.

Assim poderíamos instalar o estacionamento rotativo em vias como, por exemplo, a Rua Euclides da Cunha, que possui um comércio ativo”, explicou. O formato será diferente do atual adotado, que possui um limite de vagas estabelecido em contrato, de 2,1 mil. A nova licitação busca aumentar o sistema rotativo de vagas para

estimular a circulação em áreas comerciais, que leva ao aumento no fluxo de pessoas e evita a permanência sem fim em vagas que poderiam ser utilizadas por possíveis clientes.

Confira a notícia completa aqui, em nossa versão digital