Atraso em licitação de projeto adia início das obras de acesso ao bairro Moreninhas

O início das obras de construção do acesso ao bairro Moreninhas pode demorar um pouco mais para sair do papel. Isso porque a licitação do projeto, realizada pela prefeitura da Capital, atrasou. Inicialmente, o plano era para ser repassado ao governo do Estado até o fim de 2020, mas a licitação só foi publicada em

fevereiro e o projeto só deve ser concluído em abril.

As informações são do titular da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), Rudi Fiorese. “Houve um atraso na licitação para contratar o projeto. Era para ter sido finalizada em 2020, mas, só foi finalizada há cerca de duas semanas e agora, os projetistas deram início a produção. A expectativa é que termine até abril, quando iremos encaminhar para o governo do Estado, que será responsável pela licitação e comandará as obras no acesso”, apontou.

Atualmente, o único acesso para chegar à região do Moreninhas é a Avenida Gury Marques. Fiorese destacou

que, com o crescimento da área, apenas um acesso não atende a demanda, e ainda dificulta para os moradores

da “outra ponta” do bairro, que precisam atravessar a área para chegar à saída.

