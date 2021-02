Reinier marca seu primeiro gol na Bundesliga e Dortmund vence

O Dortmund encontrou dificuldades no primeiro tempo, mas venceu o Arminia com facilidade por 3 a 0 na segunda etapa pela Bundesliga. Sancho deu assistência para o primeiro gol, marcou o segundo de pênalti e participou da jogada do terceiro que terminou com o primeiro tento de Reinier com a camisa aurinegra.

Apesar do início forte do Dortmund, o Arminia foi o primeiro a finalizar em gol com Kunze batendo dentro da área para defesa de Hitz. Aos 27 minutos, Reus aproveitou a saída errada do goleiro adversário após uma cobrança de falta e apenas com defensores em sua frente mandou um balaço no travessão.

No segundo tempo, o Dortmund voltou com tudo e Sancho fez ótima jogada pelo lado esquerdo, encontrou Dahoud e o meia abriu o placar aos três minutos. Aos 13, foi a vez do inglês ampliar o marcador e colocar os mandantes em vantagem. Aos 36, o camisa sete começou a jogada do terceiro gol lançando Haaland e o artilheiro tocou para Reinier marcar e dar números finais ao duelo.