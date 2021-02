MS inicia ano com 2,2 mil MEIs a mais que em 2020

O ano começou com 2.248 novos microempreendedores individuais a mais que em 2020. Enquanto em janeiro do ano passado o número total foi de 3.315 em Mato Grosso do Sul, no mesmo período de 2021 subiu para 5.563. Ou seja, aumento de 67,81%. Os dados são da Receita Federal e foram compilados pelo Sebrae-MS.

Os segmentos que mais se destacaram no mês passado foram de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; cabeleireiros, manicure e pedicure; promoção de vendas; obras de alvenaria e fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar.

Reajuste

Com a mudança do salário-mínimo para R$ 1,1 mil, a contribuição mensal do microempreendedor individual (MEI) para a Previdência Social foi reajustada para R$ 55. Com essa alteração, a guia mensal de pagamento terá valor máximo de R$ 61, dependendo da atividade em que o MEI está atuando.

Em caso de atraso de pagamento será acrescentada multa diária de 0,33%. O pagamento deve ser feito até o dia 20 de cada mês e o Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), emitido pelo Portal do Empreendedor ou pelo aplicativo do MEI.

Texto: Izabela Cavalcanti