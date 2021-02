Michel Temer é vacinado em São Paulo

O ex-presidente da República Michel Temer (MDB) recebeu a 1ª dose da vacina contra a covid neste sábado (27). A vacinação de pessoas de 80 a 84 anos começou hoje em São Paulo. Temer tem 80 anos.

O emedebista recebeu o imunizante desenvolvido pela farmacêutica AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford por volta das 11h da manhã, no posto de vacinação drive-thru do estádio do Pacaembu (zona Oeste de São Paulo). Depois de receber a vacina, Temer exibiu o comprovante a jornalistas.

(Com informações: Poder360)