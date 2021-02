Exclusiva com vereador Ronilço Guerreiro

Psicólogo, professor, coach e palestrante, Ronilço Cruz de Oliveira, mais conhecido como Ronilço Guerreiro, foi eleito a vereador na Capital pelo partido PODEMOS com 2059 votos. Com uma história de vida cheia de esforços e dedicação, em entrevista ao jornal O Estado Online ele conta como foi sua trajetória, desde a criação da Gibiteca que é referência em todo país e quais são seus projetos voltados, em especial, na área da cultura e educação.

O Estado Online: Qual a sua trajetória até chegar na política? E o que te levou a se candidatar a vereador?

Ronilço Guerreiro: Eu costumo dizer que eu sou o resultado do não, a persistência fez o cara que eu sou hoje. Moro na região do Jardim Seminário e comecei a militar naquela região por sentir a necessidade da comunidade. Comecei a trabalhar com 14 anos na Santa Casa de Campo Grande, sai para servir o quartel e depois trabalhei no Hotel Campo Grande como recepcionista e desde a época já militava em movimento popular. Por vir de uma família simples, aprendi que tínhamos que ter dois sonhos: um pessoal e outro para a sociedade. No pessoal eu decidi fazer psicologia e me tornei psicólogo. Passei por grandes momentos, a começar pelo Guerreiro que carrego no nome, um presente que ganhei da sociedade. Passamos por momentos desafiadores em casa onde eu só tinha um sapato furado para ir a universidade. Vivia com papelão para ter o que calçar para ir as aulas, foi quando lembrei do meu coturno da época do quartel e usava todos os dias na faculdade. As pessoas perguntaram se era moda, e diziam que eu parecia um guerreiro e foi ai que surgiu o apelido que faço questão de usar até hoje, para saber de onde eu vim, onde estou e onde quero chegar. A humildade é fundamental. Estou vereador neste momento, mas precisamos respeitar a história de cada um. Entre as conquistas e fundações, está a creche Santa Clara no hotel onde trabalhava e depois a Gibiteca que construí com o apoio das embaixadas da França e da Australia. Hoje conhecida e reconhecida nacionalmente, a Gibiteca tem 25 mil gibis. Meu mandato é em cima da cultura e educação.

O Estado Online: Quais foram seus projetos que tiveram mais engajamento?

Ronilço Guerreiro: Nesse mandato nossa preocupação basicamente é cumprir tudo aquilo que falamos na campanha, como o projeto freguesia do livro. Sou professor no Senai, sei que existe o programa jovem aprendiz, onde quero capacitá-los, dar curso de contação de história e levá-los para regiões periféricas para contar histórias, levar livros, provocar o sonho adormecido. A nossa ideia também é trazer um cartão onde o próprio aluno possa comprar seu material escolar. Já existe projeto aprovado desde 2016.

A empresa fornecedora vai se cadastrar na Prefeitura e vai comprar e depositar nesse cartão, com todas as normas para não ter desvio, todos os critérios, o aluno compra escolhe seu material e com esse cartão vamos movimentar a economia, melhorando o emprego deixando os impostos dentro do Estado. O terceiro projeto é para crianças e adolescentes cadeirantes ou com alguma outra deficiência que depende de ônibus adaptados. Por vezes esse meio de locomoção passa longe da casa da criança, já vimos várias cenas de mães carregando a cadeira de rodas em ruas de pedregulhos, então queremos fazer um projeto de lei onde a prefeitura pegue vans que busquem essas crianças em suas casas. Queremos criar um espaço dentro da gibiteca para que nossos artistas locais possam desenvolver desenhos e quadrinhos regionais contando a história de Campo Grande em desenhos como da Tia Eva, trabalhar com inclusão social, fazer um gibi que fale sobre autismo, bullying, síndrome de down, violência, e muitas outras coisas.

O Estado Online: Seu maior sonho é criar políticas públicas voltadas ao incentivo à leitura e a cultura em Campo Grande, como você pretende contribuir neste sentido?

Ronilço Guerreiro: Tem uma frase que diz que você é o único representante do seu sonho na terra, levante e lute, a vitória é filha da luta. Então esses projetos não são meus, são da sociedade, eles não podem ficar parados e para isso vou trabalhar como nunca. Vou usar o meu mandato para além de legislar e fiscalizar, vou usá-lo para ir em busca de parcerias e buscar novos fazedores de cultura para a cidade.

O Estado Online: Dentro da Câmara se discute tudo. O que tem a dizer sobre a questão da saúde?

Ronilço Guerreiro: Farei parte da comissão de educação, industria e comércio, de cultura, de orçamento e de inovação de empreendedorismo. A saúde é fundamental, queremos humanizar os atendimentos em postos de saúde, onde a população possa ser atendida na sua dor, o atendimento de excelência é o diferencial e precisamos resolver o problema das pessoas.

O Estado Online: Quais os principais desafios que acredita enfrentar dentro da Câmara?

Ronilço Guerreiro: A Câmara é um local de diálogo, ninguém é obrigado a pensar como eu, assim como eu não sou obrigado a pensar como os outros. Me preparei para este mandato e acredito que os desafios sejam lutar para que a economia volte. Ali dentro vou respeitar a individualidade de cada um. Não vou fazer um mandato raivoso, de disputa, quero um mandato de ideias e diálogos para a sociedade, voltado para as políticas públicas coletivas.

O Estado Online: O que seus eleitores podem esperar de você?

Ronilço Guerreiro: Podem esperar que esse vereador não irá gastar sua energia focando em coisas insignificantes para a cidade, o meu mandato vai ser uma declaração de amor por Campo Grande para as pessoas voltarem a acreditar. Já estive do lado de lá, onde não era vereador e agora estou do lado de cá fazendo meu mandato com muita empatia. A população me deu uma oportunidade, agora depende de mim. Se eu for para reeleição confiante, andar de cabeça erguida para que as pessoas pensem o quanto valeu a pena ter votado em mim.