Arthur se revolta contra participantes: ‘Vontade de meter a porrada’

Arthur Picoli bebeu todas na festa do BBB21 deste sábado (27) e ficou revoltado com a possibilidade de ser o alvo da vez no paredão da semana. Em conversa com Carla Diaz, o instrutor de crossfit começou a falar mal dos demais confinados. “Vontade de meter a porrada”, disparou ele.

A atriz tentou acalmar o ficante ao ouvir as reclamações. “Para, lindo”, pediu. “Pior que eu estou de boa. Só estou de saco cheio. É muita gente filha da puta num lugar só. Não tenho cabeça para isso”, resmungou. “Tem, por isso você foi escolhido”, continuou a loira.

Revoltado, Arthur sugeriu partir para a violência com os outros participantes: “É muita falsidade. Vai tomar no cu. Vontade de meter porrada nesses filhos da puta. Saudades de quem eu era há dois anos”.

Depois de um tempo, ele deixou a pista de dança e foi para o quarto. No local, ele voltou a surtar. “Na moral, mano. Queria muito ser a pessoa que eu era 2 anos atrás. Eu tinha saído na primeira semana por ter matado alguém de pancada aqui dentro”.

Pocah e Projota, que estavam no quarto, se assustaram com a declaração do capixava. “Que isso, Arthur?”, questionou a funkeira. “Tá viajando, mano. Não é assim, não”, pediu o rapper.

Mais tarde, o educador físico volto para a área externa da casa. Desta vez, ele conversou com Juliette Freire e entregou os nomes dos confinados que o deixaram muito irritado. “Tem 15 [pessoas] na casa, pelo menos 10 estão contra mim. Eu tô aqui porque eu gosto de uma festa, senão eu estaria dormindo”, afirmou. “Tu tá viajando é?”, perguntou a advogada.

Arthur continuou nervoso e sugeriu ter ouvido uma conversa entre três participantes envolvendo seu nome. “Estavam os três ali conversando. Lumena [Aleluia], Fiuk e Gil [Gilberto Nogueira]. Eu tô bebado, mas não sou idiota. Depois eu sou o que combino voto”, completou.