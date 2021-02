Aneel mantém tarifa de bandeira amarela para março

Em nota, a agência explicou que os reservatórios das hidrelétricas estão com volume reduzido, apesar das chuvas recentes nas bacias do SIN (Sistema Interligado Nacional). O valor extra das bandeiras é usado para custear o acionamento das usinas termelétricas, que geram energia a custo mais alto do que as hidrelétricas.

Criado pela Aneel, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o bom uso da energia elétrica. O cálculo para acionamento das bandeiras tarifárias leva em conta, principalmente, dois fatores: o risco hidrológico e o preço da energia.

(Com informações: Agência Brasil)