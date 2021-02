Adolescente morre após tentativa de assalto contra policial

O adolescente Fábio Ribeiro Gonçalves de 17 anos morreu na madrugada deste sábado (27) em em Três Lagoas, após tentar assaltar um policial militar da Força Tática, que estava de folga. O jovem chegou a ser socorrido, mas não resistiu quando deu entrada no Hospital Auxiliadora.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Fábio estava acompanhado de outro rapaz em uma motocicleta Honda Titan cor vermelha, quando abordaram o policial que estava em outra motocicleta próximo a um quebra-molas.

Fábio sacou um revóver apontando para o militar dizendo, “perdeu, perdeu”, momento em que o PM reagiu e atirou contra Fábio. O adolescente levou três tiros, que acertaram tórax e abdômen.

Ao perceber que tinham assaltado um policial, o comparsa de Fábio saltou da moto e fugiu pulando muros das residências.

O militar da Força Tática pediu apoio no telefone 190 e rapidamente as viaturas foram para o local, uma equipe da Polícia Militar fez o resgate de Fábio Ribeiro Gonçalves até o Hospital Auxiliadora, mas Fábio morreu na emergência do H.A.

A Força Tática e a Rádio Patrulha fizeram rondas pelo bairro Vila Haro na tentativa de localizar o comparsa que fugiu após a fracassada ação criminosa. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar este caso e se a dupla teria realizado outros crimes.

A moto utilizada pelos criminosos era produto de furto, teria sido subtraída no centro de Três Lagoas e a polícia investiga se a dupla teria envolvimento em outros crimes.