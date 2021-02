Rainha das quentinhas de MS concorre a Prêmio Dólmã da gastronomia brasileira

Inspirada pelo exemplo da avó, que sempre fazia a alegria da família com deliciosas receitas, Helen Braz se interessou pela gastronomia ainda criança. Hoje com 47 anos, a chefe de cozinha e proprietária do restaurante Tropeiro Gastrô Gourmet é uma das indicadas ao Prêmio Dólmã, considerado o Oscar da categoria.

Natural de Goiânia, Helen chegou a trabalhar como bancária antes de seguir carreira na gastronomia e ficar conhecida na Cidade Morena como “rainha das quentinhas”. A chefe de cozinha relata como começou a trajetória dela com a culinária. “Eu cozinho desde os meus 8 anos de idade, a minha grande e maior inspiração é a minha avó que cozinhava sempre para nós. Fui bancária por muitos anos e quando me mudei para Campo Grande meu marido me incentivou a fazer um curso de gastronomia. Fiz, comecei a me dedicar e há dez anos me tornei chefe de cozinha e já tem seis anos que eu me dedico exclusivamente à gastronomia”, relata.

Especialista em comida brasileira e internacional, os pratos preparados por ela têm como foco a afetividade e regionalidade. Com ingredientes tradicionais da terra sul-mato-grossense, Helen cria receitas que também trazem o gostinho da famosa comida da vovó. No Tropeiro Gastrô Gourmet, os clientes podem conhecer o cardápio que inclui filé mignon suíno com redução de maracujá e especiaria de guavira, filé mignon com redução de cerveja e unami, carne soleada com manteiga de garrafa, além do bacalhau da família Braz com nata e crosta de queijo caipira.

Realização de um sonho

Antes de ser selecionada para participar do Prêmio Dólmã, a chefe esteve presente na edição de 2015 como convidada. Na ocasião, o evento que ocorreu em Campo Grande contou com a participação de mais de 90 chefes de todo o país. Helen relembra a experiência de poder acompanhar a cerimônia e relata a expectativa de ser uma das indicadas de 2020.

“Eu fiz amigos de todos os estados, uma troca de conhecimento e cultura incrível e a emoção da cerimônia do Dólmã é indescritível. Imagina agora eu participando concorrendo?! É a consagração de um trabalho de anos dedicado à gastronomia de Mato Grosso do Sul. Ser indicada pelo Estado onde escolhi para viver é a consagração de um trabalho árduo e diário”, ressalta.

Em razão da pandemia, a edição foi adiada em 2020 e marcada para acontecer de forma virtual neste ano, nos dias 27 e 28 de março. O resultado final é decidido por uma comissão julgadora composta por seis profissionais que avaliam os títulos e o crescimento profissional de cada chefe. Além da comissão, o voto do internautas também é levado em consideração na escolha dos premiados em nível nacional e estadual.

Indicada pela primeira vez, a profissional não esconde a emoção ao dizer que disputar o prêmio é a realização de um sonho. “Participar do Dólmã é a consagração da minha carreira, para mim é uma honra enorme. Eu me dedico à gastronomia há mais de dez anos e é incrível porque é um sonho realizado e significa que estou no caminho certo. Eu sou rainha das quentinhas do Mato Grosso do Sul e tenho muito orgulho de ser uma marmiteira indicada ao Oscar da gastronomia pelo estado que escolhi viver, realmente é algo indescritível”, finaliza.

Para ajudar a Helen a ganhar o Prêmio Dólmã, basta acessar o link: https://pt.surveymonkey.com/r/premiodolmavotacaodosinternautas.

Serviço

O restaurante Tropeiro Gastrô Gourmet fica localizado na Rua Yokoama, 231, Vila Palmira. O telefone para contato é (67) 99284-1515. Siga a página do restaurante nas redes sociais – Instagram: @tropeiro_gastro / @helenbraz2010 / Facebook: Tropeiro Gastrô.

