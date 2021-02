Óleos essenciais são aliados da saúde e ajudam no estresse e ansiedade

Extraídos de plantas, podem ser usados em massagens, cosméticos e esses produtos têm propriedades que ajudam no bem-estar, equilíbrio e alívio da dor

Você sabia que os cheiros influenciam muito mais na nossa vida do que possamos imaginar? Óleos extraídos de plantas podem ser usados em massagens, cosméticos e esses produtos têm propriedades que ajudam no bem-estar, equilíbrio e alívio da dor.

De acordo com a professora dos cursos de Biomedicina e Farmácia da Uniderp, Mayra Duarte Martello, óleos essenciais estão presentes em diferentes plantas aromáticas estocadas em forma de pequenas gotas entre as células vegetais, atuando como um mecanismo de defesa dessas plantas.

“Estes compostos químicos são extraídos de plantas como flores, folhas, cascas, rizomas e frutos por meio de diferentes técnicas. Apresentam características líquidas, odoríferas da planta da qual são retirados, de coloração amarela ou incolor, com exceção da camomila que apresenta um composto químico que oferece a cor azul. Muitas plantas foram estudadas com base na sua composição química volátil a fim de conhecer seus benefícios à saúde, diante as suas propriedades farmacológicas”, explica.

Cada planta apresenta diferentes compostos químicos, cada composto químico apresenta uma propriedade farmacológica/terapêutica diferente ou semelhante e essas propriedades auxiliam em terapias alternativas como aromaterapia e na produção de medicamentos em razão das propriedades farmacológicas apresentadas pelos compostos químicos presentes.

“Os óleos essenciais são também muito solicitados nas perfumarias e até mesmo na gastronomia, em razão do seu aroma. No campo da cosmética, eles servem para perfumar produtos como xampu, sabonetes, cremes entre outros, e também estão presentes em dose moderada em produtos de cuidados”, revela.

A professora dos cursos de Biomedicina e Farmácia da Uniderp, Larissa Zatorre Almeida Lugo, explica que os óleos essenciais proporcionam benefício de renovação em diferentes terapias e tratamentos.

“Além disso os óleos essenciais são relatados para diversas utilizações diante de suas propriedades, desde o uso para cuidados da pele e relatos de benefícios para o periodonto, ação anticariogênica derivado do uso de óleos essenciais e têm a capacidade de proporcionar saúde e bem-estar”, esclarece.

Amanda Rodrigues Ganassin, professora dos cursos de Biomedicina e Farmácia da Uniderp, revela que o óleo essencial mais procurado é o de lavanda, que auxilia em processos de ansiedade e dificuldade para dormir. “A lavanda verdadeira é uma ‘madre Teresa’, uma panaceia universal para todos. Se o paciente gostar de sua fragrância, nenhuma dúvida de que ele terá em mãos um harmonizador pronto para prestar auxílio a toda agressão que desestabiliza o indivíduo. Calma e serenidade são suas grandes mensagens”, comenta.

Vale ressaltar que, como todo tratamento de saúde, a aromaterapia também precisa de orientação de um bom profissional que seja qualificado para atuar na área, pois também há contraindicação e riscos à saúde quando mal utilizada.

“Como, por exemplo, precisa-se ter cautela com as gestantes e as lactantes, pois não são todos os óleos que podem ser utilizados. Em aromaterapia menos é mais, ou seja, quando utilizado em excesso também há contraindicação. Procure sempre um profissional habilitado para lhe auxiliar nas melhores escolhas, uma indicação de um óleo essencial vai muito além da sua função, o profissional deve avaliar a condição e as necessidades de cada um, só assim indicar o óleo ideal para a finalidade desejada”, finaliza.

Melhora da qualidade de vida

Há quatro anos a estudante de Ciências Sociais Juliana Cristine de Aquino, 23 anos, faz uso de óleos essenciais. Menta e lavanda são os aromas que a ajudam a tratar as dores de estômago e o problema de ansiedade.

“Desde o momento que descobri sofrer de intolerância à lactose e também sofrer episódios de ansiedade, faço uso constante do óleo essencial de menta com a finalidade de atenuar meu desconforto estomacal de azias e inchaços, muitas vezes consequências do consumo de lactose. O uso de óleo essencial de lavanda é primordialmente voltado para minhas insônias e ansiedade”, revela.

Juliana conta que, nesse tempo, teve sua qualidade de vida melhorada e pôde se livrar do uso de remédios. “Antes de conhecer os óleos essenciais por meio da minha cunhada, eu tomava todos os dias dois comprimidos de omeprazol para aliviar minha azia, o que no fim das contas sobrecarregava o fígado e, sem o uso da lavanda, eu tomava antialérgico para induzir ao sono, mesmo sem a necessidade de usar para alergias”, relembra.

Aliado da saúde

A empresária Luiza Campos Araújo, 25 anos, sempre se interessou por produtos naturais. Há um ano decidiu criar a loja virtual Via Flora e passou a vender óleos essenciais.

“Desde que meu filho nasceu eu passei a buscar alternativas saudáveis e de alta eficiência para a criação dele e junto com estudos e pesquisas sobre o assunto, veio o interesse pelos óleos essenciais, e, como via uma falta de profissionais e lojas que atendessem esse público, nasceu a Via Flora”, conta.

De acordo com Luiza, nesse um ano, os óleos passaram a chamar a atenção dos clientes e a procura pelos produtos foi crescendo. “Cada vez mais as pessoas procuram por esses produtos. Os mais vendidos são os de lavanda, menta-piperita, melaleuca, alecrim e eucalipto”, explica.

A aplicação dos óleos essenciais é muito diversificada e podem ser utilizados tanto para saúde quanto para beleza e bem-estar. Serve para tratar cabelos, couro cabeludo, unhas, pele, musculatura, vias respiratórias, sistema nervoso e sistema circulatório.

“Quase todas as partes do corpo podem receber óleos essenciais, as diversas técnicas de aplicação leva os óleos à parte do corpo que estiver necessitando de tratamento. Eu procuro saber qual o desejo das minhas clientes em relação ao óleo, como este produto pode ajudar a saúde da família, e procuro direcionar para o óleo mais adequado”, finaliza.

(Texto: Bruna Marques)