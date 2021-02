Motocicleta roubada em São Paulo é abandonada na BR-262

Uma motocicleta modelo Kawasaki/Z800 foi encontrada pela Policia Federal Rodoviária abandonada na BR-262, próximo ao município de Água Clara, nessa quinta-feira (25). Conforme averiguação do chassi, foi constatado o registro de roubo na cidade de Tiête, em São Paulo. O condutor, de 42 anos, foi preso em flagrante.

De acordo com informações da PRF, uma equipe de policiais passavam no local quando avistaram a moto abandonada. Logo o condutor foi localizado, quando questionado ele confessou que estava viajando de Itapetininga (SP) com destino a Ponta Porã (MS). Alegando também que abandonou o veículo pois estava sem gasolina.

Dessa forma a motocicleta foi guinchada e levada junto com o condutor para a Delegacia de Polícia Civil de Água Clara.