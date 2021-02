Morre o ator Ronald Pickup, da série ‘The Crown’

O ator Ronald Pickup morreu aos 80 anos. O artista “faleceu pacificamente cercado pela mulher e família”, segundo informou o agente num comunicado em que a BBC teve acesso. “A sua falta será profundamente sentida”, acrescentou.

Recorde-se que entre os muitos trabalhos feitos por Ronald Pickup, em 2011 estreou em ‘The Best Exotic Marigold Hotel’, tendo também feito parte da primeira temporada da série ‘The Crown’, onde deu vida a Geoffrey Fisher, Arcebispo da Cantuária.

Um dos trabalhos notáveis no cinema foi também a interpretação do ex-primeiro-ministro do Reino Unido Neville Chamberlain, em ‘Darkest Hour’, em 2017.

A carreira na televisão começou em 1964, em ‘Doctor Who’, tendo estreado mais tarde em outros projetos como em ‘Doc Martin’, ‘Doctors’, ‘Downton Abbey’ ou ‘Young Dracula’.

O palco também fez parte da sua carreira, aliás, o início deste caminho na representação foi com a National Theatre Company.