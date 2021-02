Governo federal libera o uso de mais 67 agrotóxicos para a agricultura

O governo federal liberou mais 67 agrotóxicos para o uso na agricultura. Os registros foram publicados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento nessa 5ª feira (25.fev.2021), no Diário Oficial da União.

Dos 67 agrotóxicos liberados agora, 54 são químicos e 13 são biológicos. Os biológicos podem ser utilizados na chamada agricultura orgânica, enquanto os químicos são restritos à agricultura convencional.

Do total, 64 das substâncias são genéricas, ou seja, os seus compostos químicos ou biológicos já tinham permissão para serem utilizados no Brasil. Já as outras 3 são componentes inéditos, ou seja, eram proibidos na produção de alimentos no país.

Duas das 3 substâncias novas são biológicas. Utilizadas para evitar o apodrecimento de raízes de plantas, esses agrotóxicos são improváveis de causar dano agudo à saúde de seres humanos, segundo a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), e é pouco perigosa para o meio ambiente, de acordo com o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).

Já o agrotóxico químico que é inédito é considerado muito perigoso para o meio ambiente pelo Ibama. Já os seus efeitos na saúde humana não são listados pela Anvisa.

Entre os 64 agrotóxicos genéricos, a Anvisa considera que 7 são “extremamente tóxicos” para a saúde humana e outros 3, moderadamente tóxicos. Além disso, o Ibama classifica 53 substâncias como perigosas ou muito perigosas para o meio ambiente.

Essas 67 liberações são as primeiras de 2021. Juntam-se aos 967 agrotóxicos aprovados pelo governo Bolsonaro. Em 2020, o governo federal já bateu recorde de substâncias liberadas, com 493 novos compostos e componentes industriais.

(Com informações: Poder360)