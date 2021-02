Governo do Estado assina convênio de apoio aos clubes

Acordo irá beneficiar os clubes sul-mato-grossenses na disputa do Estadual de Futebol 2021

Os clubes que participam do campeonato estadual de futebol Série A deste ano receberão apoio financeiro do Governo do Estado, conforme Termo de Fomento a ser assinado nesta sexta-feira (26), no valor total de R$ 820.902,00. A solenidade será às 9h na Governadoria. O aporte é feito anualmente pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio de sua Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte).

O recurso, proveniente do Fundo de Investimentos Esportivos (FIE/MS), auxilia os clubes nas despesas da competição, como taxa de arbitragem, hospedagem e alimentação nos jogos como visitante. Além disso, ajuda no custeio de materiais esportivos (uniformes de jogo e de passeio/viagem aos jogadores e membros da comissão técnica, e instrumentos a serem utilizados nos treinamentos).

Segundo o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda, a administração estadual contribui para o resgate do futebol. “Apesar do momento crítico em que se encontra o nosso futebol, o Governo do Estado vem fazendo sua parte e mantém o convênio, porque sabe que esse recurso é fundamental para a manutenção dos clubes na disputa do campeonato”.

O Campeonato Sul-Mato-Grossense 2021 tem início no domingo (28) e, conforme a Federação Estadual de Futebol (FFMS), está previsto para terminar no dia 23 de maio. Participarão neste ano Dourados Atlético Clube, Três Lagoas Sport Club, Clube de Esportes União/ABC e Novo Futebol Clube, recém-promovidos da Série B; além de Esporte Clube Comercial, Aquidauanense Futebol Clube, Costa Rica Esporte Clube, Operário Futebol Clube, Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão (Serc) e Esporte Clube Águia Negra.

Novo formato de disputa

O Estadual 2021 será disputado em novo formato. Os 10 times foram separados em dois grupos iguais. Na primeira fase, classificatória, as agremiações vão se enfrentar em turno e returno. As três melhores equipes de cada grupo garantem vaga ao hexagonal final. Já os últimos colocados das chaves A e B serão rebaixados.