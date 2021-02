Em dois meses, Denar já apreendeu mais de 15 no trafico de drogas

Em apenas dois meses do ano de 2021, a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico já apreendeu mais de 15 pessoas que operavam no tráfico de drogas na Capital. Com um total de 9 autuações, o número ultrapassou os anos anteriores de acordo com o balanço apresentado nesta sexta-feira (26), pelo delegado Hoffman D’Ávila.

Ontem quinta-feira (25), um casal foi preso pela 4ª vez no bairro Zé Pereira em Campo Grande, uma mulher de 44 anos e um homem de 45, eles devem responder por associação aos crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico.

Além das duas apreensões, um jovem de 22 anos também foi flagrado durante a operação. Na ocasião, o homem passava a droga para uma outra pessoa, momento em que as autoridades chegaram e efetuaram a prisão. O crime era praticado no bairro Tiradentes e o ponto de tráfico também foi fechado. O autor foi indiciado e deve responder por Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico.