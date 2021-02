Dólar fecha a R$ 5,606 e acumula alta de 2,39% em fevereiro

O dólar comercial fechou a sexta-feira (26) em alta de 1,66% ante o real, cotado a R$ 5,606 na venda. Na semana, a moeda acumulou alta de 4,09% e de 2,39% em fevereiro. É a maior cotação do dólar desde 4 de novembro do ano passado, quando atingiu R$ 5,653.

O mercado parece não estar disposto a tomar risco neste momento. Analistas dizem que o mercado sofre com saídas de recursos de investidores estrangeiros, com a queda do apelo de ativos de mercados emergentes.

Já o Ibovespa, principal índice acionário da B3, a bolsa brasileira, operava em baixa durante o pregão desta sexta. Por volta das 17h23 (em Brasília), as perdas eram de 1,79%, aos 110.251 pontos.

Maiores altas BEEF3.SA +3,62% R$ 9,73 JBSS3.SA +0,62% R$ 26,14 MGLU3.SA +0,58% R$ 24,20 KLBN11.SA +0,24% R$ 29,85 QUAL3.SA +0,09% R$ 31,63

Maiores baixas BRFS3.SA -6,52% R$ 21,79 VVAR3.SA -6,33% R$ 11,83 CSNA3.SA -5,77% R$ 32,66 SULA11.SA -5,26% R$ 32,95 BBAS3.SA -4,88% R$ 28,06