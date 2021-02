Bia Ferrreira luta pelo ouro neste sábado em torneio na Bulgária

Com a prata assegurada, brasileira encara veterana Mira Potkonen

A pugilista baiana Bia Ferreira, de 28 anos, vai disputar amanhã (27) o título do Torneio Torneio de Strandja (Bulgaria) na categoria até 60 quilos. A brasileira, campeã mundial e pan-americana em 2019, venceu na manhã desta sexta-feira (26) os três rounds contra a russa Nune Asatrian, assegurando vaga na final. As lutas neste sábado (27) – femininas e masculinas – começam a partir das 9h45 (horário de Brasília) com transmissão ao vivo no Olimpic Channel (canal olímpico).

A decisão da medalha de ouro será um embate entre as duas primeiras colocadas no ranking mundial da Associação Internacional de Boxe (Aiba, sigla em inglês): a boxeadora baiana, número um da lista, contra a finlandesa Mira Potkonen, de 40 anos, segundo colocada. A veterana já derrotou Bia Ferreira em duas ocasiões em 2018, antes de Bia Ferreira conquistar os títulos mundial e pan-mericano. Ambos em 2019. As finais feminina e masculina.

É FINAAAAAAL! É BROOONZE! 🥊 O 🇧🇷 já tem 3 medalhas no Torneio de Strandja 🇧🇬 Bia Ferreira (60kg) está na decisão após derrotar Nune Asatrian 🇷🇺. Será que vem 🥇 ou 🥈? Já Luiz Oliveira (57kg) e Viviane Pereira (75kg) levaram o 🥉 na competição. Respeita esse trio! pic.twitter.com/HuKOtyLO8V — Time Brasil (@timebrasil) February 26, 2021

Bronze

Também nesta sexta (26), o país faturou ainda dois bronzes com Viviane Pereira, na categoria até 75 Kg e Luiz Oliveira (até 57 Kg). A brasileira perdeu a semifinal para a cazaque Nadezhda Ryabets, com placar de 4 a 1 dos árbitros. Já Oliveira deu adeus à competição ao ser derrotado na semifinal, por decisão unânime dos jurados, pelo cubano naturalizado búlgaro Havier Ibañes.