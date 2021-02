Nova estrutura da prefeitura é aprovada na Câmara

Vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram, na sessão ordinária desta quinta-feira (25), em regime de urgência, em única discussão e votação, o Projeto de Lei 9942/2021, promovendo alterações na organização administrativa do Executivo.

Uma das principais mudanças é a criação da Subsecretaria de Articulação Social e Assuntos Comunitários. Também foi aprovado Projeto de Resolução para alteração de composição de Comissão Permanente.

Segundo o projeto, toda a reformulação administrativa proposta será absorvida pela estrutura atualmente existente, com transformação de cargos sem aumento de despesas. A proposta detalha ainda que “está inspirada na exigência de maior eficácia e efetividade da gestão das atividades do Poder Executivo. A retomada do desenvolvimento econômico e a inclusão social são proposições contempladas nos objetivos do projeto”.

Dentre as mudanças, consta a criação da Subsecretaria de Gestão e Projetos Estratégicos, a ser comandada por Catiana Sabadin (que antes era diretora no setor), e da Subsecretaria de Articulação Social e Assuntos Comunitários, que deve ser comandada pelo ex-vereador Chiquinho Telles.

As subsecretarias, além da de Direitos Humanos, ficam integradas ao Gabinete do Prefeito. Ainda, a proposta contempla a transformação da Diretoria Geral de Compras e Licitação em Secretaria-Executiva de Compras Governamentais; mudança na nomenclatura da Controladoria-Geral de Fiscalização e Transparência, que passa a se chamar Controladoria-Geral do Município.

(Com informações da Câmara Municipal de Campo Grande)