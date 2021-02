Motorista morre preso nas ferragens de caminhão após acidente

Segundo Alvorada Informa, o caminhoneiro conduzia uma Mercedes-Benz/2540 com placas de Corumbá, sentido ao distrito de Nova Casa Verde. Em determinado momento, ocorreu uma pane no painel e o motor ‘apagou’, quando o veículo acabou parando. O caminhoneiro então desceu para sinalizar a via.

No entanto, Ivo, que seguia com o caminhão Volvo FH 400, com placas de Chapecó (SC), acoplado com a carreta de frios, seguia pelo mesmo sentido da via. Ele não viu que o outro veículo estava parado e colidiu na traseira, perdeu a direção, entrou pela guia de acostamento e, em seguida bateu em uma árvore às margens da via e tombou.