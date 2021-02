José Becker, pai do goleiro Alisson, morre afogado em barragem do RS

Acidente ocorreu ontem em Lavras do Sul; corpo foi localizado à noite

O pai do goleiro Alisson Becker, do Liverpool, morreu afogado quando nadava em uma barragem próximo de sua casa de férias no sul do Brasil na quarta-feira, informou a polícia local.

José Becker, de 57 anos, estava nadando na barragem localizada em sua propriedade quando o acidente ocorreu na tarde de ontem (24), disse Dorotéo Machado Filho, inspetor de polícia da cidade de Lavras do Sul, à Reuters. Não há suspeita de crime.

O Liverpool emitiu um comunicado pedindo que a privacidade de Alisson seja respeitada.

“O Liverpool FC está profundamente entristecido com a morte trágica do pai de Alisson Becker, José, no Brasil ontem”, disseram os campeões ingleses. “Os pensamentos de todos do clube estão com Alisson e com a família Becker neste momento incrivelmente triste e difícil.”

Alisson trocou a Roma pelo Liverpool em 2018 e foi eleito pela Fifa como Melhor Goleiro em 2019. Seu irmão mais velho, Muriel, é goleiro do Fluminense.

O Internacional, no qual os dois irmãos jogaram, tuitou suas condolências.

“É com muita tristeza que recebemos a notícia da morte de José Agostinho Becker, pai dos nossos ex-goleiros Alisson e Muriel. O Clube do Povo deseja força aos familiares e amigos neste momento de tanta dor”, disse o clube gaúcho.

O Fluminense também lamentou a morte.

“O Fluminense Football Club lamenta profundamente o falecimento de José Agostinho Becker, pai dos goleiros Muriel e Alisson. Desejamos toda a força aos amigos e familiares”, disse o clube carioca.

