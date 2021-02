Governo decide retomada das aulas remotas e novo formato em abril

A Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul vai retornar às atividades de forma remota a partir da próxima segunda-feira (1) e migrando para o modelo híbrido a partir de abril. Com a decisão, mais de 194 mil estudantes matriculados em 347 unidades de ensino da REE voltarão às aulas de forma não presencial, modalidade essa já adotada durante a suspensão das atividades em 2020.

O comunicado foi realizado em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (25) e contou com as presenças da secretária de Estado de Educação, Cecilia Motta, do secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Sérgio Murilo, e do superintendente de Políticas Educacionais da SED, Hélio Daher.

A definição saiu após reunião realizada pela equipe do Centro de Operações Emergenciais (COEMS) com a Secretaria de Estado de Educação (SED) e referendada pelo Prosseguir, na terça e quarta-feira, respectivamente.

Entre março e dezembro do ano passado, as aulas foram realizadas com o apoio de diversos recursos, como aplicativos de parceiros como Google e Microsoft, além da distribuição de atividades impressas para os estudantes sem conectividade.