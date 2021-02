Confiança do empresário do comércio tem queda em fevereiro

Pelo segundo mês consecutivo, o ICEC (Índice de Confiança do Empresário do Comércio) apresenta queda. De acordo com a pesquisa da CNC (Confederação Nacional do Comércio), em fevereiro o indicador é de 123,2. Em janeiro, esse número foi de 124,7.

“É uma leve queda, mas é importante pois o ICEC mede a percepção dos comerciantes sobre o nível atual e o futuro quanto à propensão de investir em curto e médio prazo. Seguramente, os empresários estão cautelosos”, afirma a economista do Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS (IPF- MS), Daniela Dias.

De acordo com a pesquisa, a expectativa com a economia é positiva para 86,6% dos empresários e, especificamente para o comércio, esse percentual foi de 90,2% dos entrevistados. “O comércio tem cumprido as regras de biossegurança, os empresários estão se ajustando a todas as exigências e também aprimorando seus canais de venda. Isso pode influenciar em uma perspectiva mais positiva”, diz Daniela.

Pensando em investimentos futuros, 52,2% dos empresários afirmaram que o nível de investimento está positivo. 73,8 % dos entrevistados responderam que têm expectativa de contratar mais funcionários. “Esse é um indicador positivo, pois com a entrada de mais trabalhadores no mercado, temos mais probabilidade, também, de fazer a economia girar”.

(Com informações: Fecomércio MS)