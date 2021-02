Capital inicia na sexta vacinação de profissionais da saúde com mais de 60 anos

Prefeitura também definiu calendário de aplicação da 2º dose em idosos

Com a chegada da nova remessa da vacina contra a covid-19, a Capital inicia na sexta-feira (26) a imunização dos profissionais de saúde com mais de 60 anos. A Prefeitura de Campo Grande também inicia na próxima semana a aplicação da segunda dose no público de idosos.

Os trabalhadores que atuam em clínicas de diagnóstico, laboratórios, farmácias, consultórios, farmácias, clínicas veterinárias, centros de tratamento oncológico e pequenos hospitais poderão se vacinar a partir de amanhã até o domingo (28). Sexta o atendimento será exclusivo no Drive-thru, instalado no Parque Ayrton Senna, para os trabalhadores dessa categoria com mais de 70 anos.

Já no sábado (27), além do Drive-thru, a vacina será disponibilizada em 10 Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF), com atendimento exclusivo para pessoas de 60 a 70 anos pertencentes a este público. No domingo será aberto para as pessoas com mais de 60 anos.

Confira o cronograma:

Sexta-feira, dia 26 de fevereiro

Trabalhadores dos serviços de saúde a partir de 70 anos

Atendimento exclusivo no Drive-thru (7h30 às 17h30)

Sábado, dia 27 de fevereiro

Trabalhadores dos serviços de saúde com 60 a 70 anos

Atendimento no Drive-thru e em 10 unidades (7h30 às 17h30)

Domingo, dia 28 de fevereiro

Trabalhadores dos serviços de saúde de saúde a partir de 60 anos

Atendimento no Drive-thru e em 10 unidades de saúde (7h30 às 17h30)

Unidades que irão vacinar:

Sábado e domingo

7h30h às 17h30

USF Itamaracá e USF Arnaldo Estevão de Figueiredo

Coophavilla e Batistão

Mata do Jacinto

USF Albino Coimbra

UBS 26 de Agosto

USF Dona Neta e Clínica da Família Iracy Coelho

UBS Coronel Antonino

Segunda dose

A aplicação da segunda dose no público idoso começa na segunda-feira (01) e será realizada em 18 unidades de saúde e no drive-thru.

Confira o calendário: