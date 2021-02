Mulher é rendida durante roubo em residência de Três Lagoas

As autoridades já possuem um suspeito e trabalha na sua localização

A Polícia Militar recuperou nesta manhã de quarta-feira (24) o veículo subtraído durante roubo e cárcere privado que aconteceu por volta das 03h. O bandido armado com uma faca violou a cerca elétrica, arrombou a grade e janela da cozinha e acessou uma residência na Rua Valdemar Fernandes Gomes, em Três Lagoas.

Durante a ação, o criminoso subtraiu cerca de R$ 50, um veículo Volkswagen Voyage, uma bicicleta e dois botijões de gás de cozinha. Ainda durante o ato de coação, tentou violentar sexualmente a vítima, contudo desistiu após insistentes pedidos da mulher.

Ao tomar ciência dos fatos, diversas equipes da Polícia Militar deram início a diligências atrás do criminoso, e por volta das 06h30 lograram êxito em localizar o veículo abandonado em uma mata cerrada, próximo da caixa d´água no bairro Real Parque. Foram adotados procedimentos para preservar marcas palmares e de impressões digitais no veículo que foi apresentado na delegacia.