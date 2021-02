MS recebe 5ª remessa de vacinas e intensifica campanha de imunização

O Estado recebe nesta quarta-feira (24), 22.500 doses da AstraZeneca/Oxford e mais 13.200 doses da Coronavac disponibilizadas pelo Instituto Butantan ao Governo Federal, previsto para chegar em Campo Grande por volta das 23h30.

Para reforçar a Campanha de Imunização Contra a Covid-19 no Estado, o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) de Mato Grosso do Sul informou que vai remanejar para a Secretaria de Estado de Saúde (SES), 13.848 doses que eram destinadas à população indígena para imunização.

Assim, Mato Grosso do Sul totaliza 49.548 doses disponíveis para a imunização sendo que deste quantitativo, 22 mil são para dose dois e o restante para os demais grupos.

Segundo o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, este quantitativo vai garantir que os municípios concluam a vacinação de remanescentes do grupo prioritário, como idosos acima de 80 anos e profissionais de saúde acima de 60 anos. “Para aqueles municípios que já concluíram a vacinação de idosos acima de 80 anos, podem iniciar para um novo público, de idosos acima de 75 anos”.

Resende ainda destaca que novas remessas de vacina significam um alívio para o Estado para continuar a campanha de imunização. “Fizemos todas as distribuições em menos de 24 horas, a última chegou a 12 horas e isto colocou o nosso Estado em primeiro lugar na distribuição de doses no país. Assim que o Ministério da Saúde fizer a distribuição, haveremos de acionar a nossa logística para enviar as novas remessas das vacinas o mais rápido possível aos municípios”, pontua o secretário.

Em busca de melhores resultados, Geraldo Resende afirma que mantém contato constante com os secretários municipais onde cobra agilidade no processo de imunização. “Quero que os municípios melhorem a performance de vacinação. Tenho procurado conversar com todos os secretários municipais para resolver as questões pontuais para que nós possamos garantir eficiência no processo de imunização, já que figuramos entre estados bem mais colocados no ranking de vacinação nacional”, ressalta o Geraldo.