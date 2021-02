Presidente do Benfica pensa em saída de Jorge Jesus após tropeços

No último final de semana, o Benfica ficou no zero a zero com o modesto Farense, que briga para não ser rebaixado no Campeonato Português. Com mais um tropeço, os jornais portugueses especulam que o presidente do clube queira a demissão de Jorge Jesus.

A capa do jornal Record, de Portugal, estampou a vontade do mandatário de trocar o comando da equipe. Embora seja o quarto colocado, o Benfica está 15 pontos atrás do Sporting, líder da competição e um dos principais rivais. Após grande passagem pelo Flamengo, Jorge Jesus chegou com moral, mas o trabalho ainda não correspondeu às expectativas.

Desde que voltou ao clube, o Mister comandou a equipe em 35 partidas, tendo conseguido apenas 18 vitórias. Desempenho muito abaixo do conseguido no Brasil, onde teve 39 vitórias em 57 jogos.

(Com informações: Gazeta Esportiva)